Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu
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Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

- Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

SİİRT - Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2009 yılından bu yana PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 1 bayan örgüt mensubunun teslim olması sağlanmış olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanılmıştır. Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Siirt Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" denildi.

Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu
Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu
Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu
Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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