Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:15

Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesinde bir odunlukta bilinmeyen nedenle yangına Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde de bir bahçede çıkan yangını haber alan ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı.

Yangın diğer bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

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