Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağı Bent köyünde yaşayan 7 çocuk annesi 9 aylık hamile Sakine Başbuğ'un (37) doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi yetkililerden yardım istedi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çabaları sonucu yolu ulaşıma açılan köye giden UMKE ve sağlık ekipleri, Başbuğ'u 6 saatlik çalışma sonucu Pervari Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Başbuğ'un, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title