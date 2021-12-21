Son dakika haberi! Hamile kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağı Bent köyünde yaşayan 7 çocuk annesi 9 aylık hamile Sakine Başbuğ'un (37) doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi yetkililerden yardım istedi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çabaları sonucu yolu ulaşıma açılan köye giden UMKE ve sağlık ekipleri, Başbuğ'u 6 saatlik çalışma sonucu Pervari Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Başbuğ'un, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.