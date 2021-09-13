Siirt'te güvercin çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veyselkarani Mahallesi'nde meydana gelen kanatlı hayvan hırsızlığına ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri güvercin çaldığı gerekçesiyle Ş.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada bulunan 14 güvercin sahibine teslim edildi.