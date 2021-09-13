Son dakika haber | Siirt'te güvercin hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Siirt'te güvercin çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Siirt'te güvercin çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veyselkarani Mahallesi'nde meydana gelen kanatlı hayvan hırsızlığına ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri güvercin çaldığı gerekçesiyle Ş.B'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramada bulunan 14 güvercin sahibine teslim edildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri