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Son dakika haber | Siirt'te engelliler jandarmada misafir edildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Siirt'te engelliler jandarmada misafir edildi

Son dakika gündem haberi: Siirt'te 20 engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarmada ağırlandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te 20 engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarmada ağırlandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik kapsamında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engellileri araçlarla komutanlık binasına getirdi.

Jandarma Özel Harekat timleri ile zırhlı araçların tanıtımı yapılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklar etkinlik sonunda rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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