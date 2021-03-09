Son dakika haber | Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

09.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:37
Son dakika haber | Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Siirt'in Kurtalan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Bölüktepe köyü Çeşmeli mezrasında Ebubekir Pekedis'in (55) kullandığı traktör tarlada çalışırken devrildi.

Traktörün altında kalan Pekedis, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pekedis, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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