Son dakika haber: Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı
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Son dakika haber: Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı

17.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:40
Son dakika haber: Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı

Son dakika haberler: Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alev aldı.

Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtulan karayolu Hükümet Caddesinde meydana geldi. Abdülkerim K. yönetimindeki 56 AU 416 plakalı otomobil ile Erkan E. yönetimindeki 16 KMD 53 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 KMD 53 plakalı otomobil alev aldı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Olayda sürücüler yara almazken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Son dakika haber: Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı
Son dakika haber: Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı
Son dakika haber: Siirt'te dehşet anları: Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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