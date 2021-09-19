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Son dakika haber | Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/ Siha destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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