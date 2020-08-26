Son dakika haber... Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa O. serbest...
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Son dakika haber... Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa O. serbest...

Son dakika haberleri... Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa O, tahliye edildi.

Son dakika haber... Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa O. serbest...
26.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:44

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa O, tahliye edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca mağdur 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanan Musa O'nun avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararını yeniden gözden geçirilmesi ve şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle, Musa O'nun tahliye edilmesi talep edildi.

İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa O'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Musa O, kararın ardından tahliye edildi.

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

Şüpheli, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

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