Son dakika haber! Siirt polisi Kovid-19'da düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırladı
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Son dakika haber! Siirt polisi Kovid-19'da düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırladı

11.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:17
Son dakika haber! Siirt polisi Kovid-19'da düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırladı

Bir son dakika haberine göre Siirt Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüste (Kovid-19) düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırlandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüste (Kovid-19) düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, Siirt'in, Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi) iller arasında bulunmasıyla ilgili klip çekildi.

"Masmavi Siirt" temalı klipte, kentin doğal ve turistik alanları ile polislerin Siirtlilere, tedbirlere uyma konusunda uyarılarını içeren mesajlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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