Son dakika haber! Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Siirt polis lojmanlarına 2016'da roketatarlı saldırı düzenleyen ve yurt dışına kaçmak için geldiği İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Siirt polis lojmanlarına 2016'da roketatarlı saldırı düzenleyen ve yurt dışına kaçmak için geldiği İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F. Ş. E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik 2016'da roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Arnavutköy'deki Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan F. Ş. E, Çağlayan'daki İstanbul adliyesine sevk edildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika! 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

 ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

 Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title