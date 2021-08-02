Son dakika haber | Siirt itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Son dakika haber | Siirt itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Son dakika haber | Siirt itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri yola çıktı.

Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri yola çıktı.

Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm Türkiye'den olduğu gibi Siirt'ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Siirt'ten 4 itfaiye aracı, 1 iş makinası, 11 personel orman yangınına destek için Antalya'ya hareket etti. - SİİRT

Son dakika haber | Siirt itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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