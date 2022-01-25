Son dakika haber | Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2021 yılında 1 milyon 27 bin kişi tedavi gördü

Son dakika haber: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2021 yılı muayene, yatan hasta, doğum ve ameliyat istatistiklerini açıkladı.

SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2021 yılı muayene, yatan hasta, doğum ve ameliyat istatistiklerini açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1 milyon 27 bin 534 kişi hastanede tedavi hizmeti aldı.

Hastaların 402 bin 384'ü acil serviste, 625 bin 150'si polikliniklerde tedavi gördü.

13 bin 104 hastaya ağır ve orta derece ameliyat gerçekleştirildi.

944 hastaya anjiyo, 488 hastaya A grubu, 5 bin 244 hastaya B grubu, 7 bin 372 hastaya C grubu ameliyat yapıldı.

2 bin 565'i normal, 1578'i sezaryen toplam 4 bin 143 canlı doğum yapıldı, 37 bin 235 hastaya MR, 48 bin 547 hastaya bilgisayarlı tomografi çekildi. Hastaların 238'i kemoterapi biriminde, 459'u yanık ünitesinde, 263'ü palyatif servisinde, 230 bin 715'i Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden polikliniklerde muayene oldu. Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde 1710 kayıtlı hastaya evlerinde sağlık hizmeti verildi.