Son dakika haber | Siirt Belediyesi denetimleri artırdı Son dakika güncel haberi: Siirt Belediyesi kaldırımları işgal eden esnaf ve seyyar satıcılarını denetledi.

Siirt Belediyesi kaldırımları işgal eden esnaf ve seyyar satıcılarını denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kentin birçok yerinde kaldırım ve engelli vatandaşların yürüme alanlarını işgal eden seyyar satıcı ve esnafı denetledi.

Seyyar satıcıları işgal ettikleri alanlardan kaldıran ekipler, esnafa da gerekli uyarıda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği, kaldırımları işgal edenlere yönelik idari para cezası kesileceği belirtildi.

Kaynak: AA