Son dakika haber | Siirt Belediyesi denetimleri artırdı
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Son dakika haber | Siirt Belediyesi denetimleri artırdı

Son dakika güncel haberi: Siirt Belediyesi kaldırımları işgal eden esnaf ve seyyar satıcılarını denetledi.

Son dakika haber | Siirt Belediyesi denetimleri artırdı
09.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:30

Siirt Belediyesi kaldırımları işgal eden esnaf ve seyyar satıcılarını denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kentin birçok yerinde kaldırım ve engelli vatandaşların yürüme alanlarını işgal eden seyyar satıcı ve esnafı denetledi.

Seyyar satıcıları işgal ettikleri alanlardan kaldıran ekipler, esnafa da gerekli uyarıda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği, kaldırımları işgal edenlere yönelik idari para cezası kesileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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