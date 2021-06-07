Son dakika haber! Siirt Belediyesi atık pil ve bitkisel yağ toplama kampanyası başlattı

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te Sıfır Atık Projesi kapsamında "Bez torba taşı doğayı koru" temasıyla atık pil ve bitkisel yağ toplama kampanyası başlatıldı.

Siirt'te Sıfır Atık Projesi kapsamında "Bez torba taşı doğayı koru" temasıyla atık pil ve bitkisel yağ toplama kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla atık pil ve bitkisel yağların insan sağlığına ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Halkın da kampanyaya destek vermesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Naylon poşet, çöp ve kirlilik oluşturan materyaller doğal yaşamı ve doğadaki türlerin varlığını tehlikeye atıyor. Bu kapsamda poşet tüketimini azaltmak ve halkın bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 'Bez torba taşı doğayı koru' temasıyla başlatılan kampanyada atık pil ve bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara bez torba hediye edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz