Son dakika haber! Sığırcıkların gökyüzündeki toplu "dansları" izleyenleri büyüledi
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Son dakika haber! Sığırcıkların gökyüzündeki toplu "dansları" izleyenleri büyüledi

05.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:26
Son dakika haber! Sığırcıkların gökyüzündeki toplu

Bir son dakika haberine göre Yozgat'ta sığırcık sürüsünün gökyüzündeki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.

Yozgat'ta sığırcık sürüsünün gökyüzündeki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.

Her yıl sonbahar ve kış mevsiminde sık görülen ve gruplar halinde uçan sığırcıkların hareketleri, gün batımında seyri güzel görüntüler oluşturdu.

Gökyüzünde adeta dans ederek vatandaşların ilgisini çeken sığırcık kuşları, daha sonra ağaçlara ve çatılara kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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