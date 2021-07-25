Son dakika haber! Sigara yangına neden oldu, facia önlendi

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sigaranın meydana getirdiği yangında odunlar alev aldı, büyük bir facia itfaiye ekipleri tarafından engelledi, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.