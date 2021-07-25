Son dakika haber! Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
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Son dakika haber! Sigara yangına neden oldu, facia önlendi

Son dakika haber! Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sigaranın meydana getirdiği yangında odunlar alev aldı, büyük bir facia itfaiye ekipleri tarafından engelledi, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sigaranın meydana getirdiği yangında odunlar alev aldı, büyük bir facia itfaiye ekipleri tarafından engelledi, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi 899. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sigaradan kaynaklı 2 katlı gecekonduda bulunan odunlukta yangın meydana geldi. Kısa sürede eve sıçrayan alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Öte yandan, odunlukta çıkan yangında can kaybı olmadan müdahale edilirken, yapılan inlemeler sonucu sigaranın atılmasından kaynaklı yangının çıktığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Son dakika haber! Sigara yangına neden oldu, facia önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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