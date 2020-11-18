Son dakika haber... Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp, öldü
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Son dakika haber... Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp, öldü

18.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:01
Son dakika haber... Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp, öldü

Son dakika haber: İZMİR'in Buca ilçesinde E.B. (32), eşi ve çocuklarıyla gittiği kayınpederinin evinde, sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Buca ilçesinde E.B. (32), eşi ve çocuklarıyla gittiği kayınpederinin evinde, sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla kayınpederinin evine gelen E.B., sigara içmek balkona çıktı. Ancak dengesini kaybederek 7'nci kattan beton zemine düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı E.B., ağır yaralı oarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

E.B.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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