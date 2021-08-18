Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
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Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı, yalnız yaşadığı evinde elinde sigarayla uykuya dalınca çıkan yangında ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı, yalnız yaşadığı evinde elinde sigarayla uykuya dalınca çıkan yangında ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenince Mahallesi, Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla, uykuya kalkı. Bir süre sonra Yazıcı'nın elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu, ardından perdelere sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Daireden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken uyuyakalan İbrahim Yazıcı'yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımıyla daireden çıkartılan Yazıcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlendi. Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3'üncü derece yanık oluşan İbrahim Yazıcı, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadansöndürüldü.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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