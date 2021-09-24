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Son dakika haber | Şifa kaynağı pekmez kazanlarda kaynamaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Şifa kaynağı pekmez kazanlarda kaynamaya başladı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonunun sonlarına doğru yaklaşılmasıyla beraber kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başlandı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonunun sonlarına doğru yaklaşılmasıyla beraber kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonu sona doğru yaklaştı. Üzüm hasadıyla beraber Selendili çiftçiler kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başladı. İlçede son yıllarda artan üzüm bağlarıyla beraber pekmez üretimi de arttı. Çiftçiler gerek aileleri gerekse de pazarlarda satışı yapılmak üzere evlerinin önünde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatıyor.

Özellikle kış aylarında tüketilen pekmez, üzümün havuzlarda çiğnenip çuvallarda konulduktan sonra suyu alınarak kaynatılmasıyla hazırlanıyor. Evinin önündeki kazanda pekmez üreten 3 çocuk babası 60 yaşındaki Ahmet Durmuş, "Kendi bahçemizden organik olarak yetiştirdiğimiz üzümlerden pekmez yapıyoruz. Pekmez kış sofralarının vazgeçilmezi bir şifa kaynağı. Yapımı zor olsa bile yemesi güzel zahmetine değer" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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