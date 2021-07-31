Son dakika haber: Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor
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Son dakika haber: Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor Bunaltıcı hava sıcaklıkları devam eden Doğu Anadolu Bölgesinde, vatandaşlar serinlemek için göl ve akarsulara akın ediyor.

Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor

ARDAHAN - Bunaltıcı hava sıcaklıkları devam eden Doğu Anadolu Bölgesinde, vatandaşlar serinlemek için göl ve akarsulara akın ediyor. Ardahan'da ise vatandaşlar Çıldır Gölü'nün serin sularında serinliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde devam eden sıcak havalar, vatandaşları bunaltıyor. Sahil kesimlerine gitmeyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki akarsu ve göllere akın ediyor. Son yılların en sıcak yazının yaşandığı ve hava sıcaklığının 28 dereceyi gördüğü Ardahan'da vatandaşlar kendilerini Çıldır Gölü kıyılarına attı.

Çıldır Gölü, haiz olduğu organik yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Tektonik yapıya haiz göl, 17 çeşit balık çeşidi, organik yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim genişliğinde buzla kaplanan, üstünde atlı kızak meydana getirilen, Eskimo adabı balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere konut sahipliği yapıyor.

Son dakika haber: Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor
Son dakika haber: Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor
Son dakika haber: Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor
Son dakika haber: Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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