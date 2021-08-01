Son dakika haber | Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi
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Son dakika haber | Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcaktan bunalan çocuklar su kanalında serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi

Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcaktan bunalan çocuklar su kanalında serinledi. Çocukların taştan örülen tehlikeli kanala atlama anları ise kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen vatandaşlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl'ü ziyaret etmeye devam ederken sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için buldukları sulara girip yüzüyor. Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeli serinleme yöntemleri deniyor. Balıklıgöl platosundaki Hasan Paşa Camisinin bahçesinde toplanan onlarca çocuk, caminin bahçesinden geçen kanalda yüzdü. Taşla örülen kanala atlayan çocuklar, yaralanma ve boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Şanlıurfa sıcak olduğu için suda yüzdüklerini söyleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kafa üstü suya atlamaya devam etti.

Son dakika haber | Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi
Son dakika haber | Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi
Son dakika haber | Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi
Son dakika haber | Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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