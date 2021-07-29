Son dakika haber! Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi
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Son dakika haber! Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi Rusya'nın Sibirya bölgesinde haftalardır devam eden orman yangınlarında 126 farklı noktada toplam 1.3 milyon hektarlık alan küle döndü.

- Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi

SİBİRYA - Rusya'nın Sibirya bölgesinde haftalardır devam eden orman yangınlarında 126 farklı noktada toplam 1.3 milyon hektarlık alan küle döndü. Yangınlar şu anda 28 ayrı noktada devam ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 2 bin kişi, 300'e yakın yangın söndürme aracı, yangın söndürme uçakları ve Mİ-8 tipi yangın söndürme helikopterleri görev yapıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınların başladığı günden bu yana alevlere hem havadan hem de karadan müdahalenin devam ettiği duyuruldu. Şu ana kadar 126 farklı noktadaki yangınlarda toplam 1.3 milyon hektarlık alanın küle döndüğü, 48 noktada toplam 500 bin hektarlık alanda alevlerin söndürülebildiği kaydedildi. Yangınların farklı noktalarda çıkması nedeniyle ekiplerin bölgelere ayrılarak müdahaleyi sürdürdüğü ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayılmaya devam ettiği aktarıldı. Yangınların en güçlü olduğu noktalar Yakutistan'daki Gorny, Kobyaysky, Verkhnevilyuisky, Mirny ve Suntarsky olarak açıklanırken, bu bölgelerdeki toplam 28 ayrı noktada çıkan yangınların halen devam ettiği ifade edildi.

Acil durum ilan edildi, maske kullanılması tavsiye edildi

Yakutistan'daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçramazken, Yakutsk Hidrometeoroloji Departmanı tarafından halka uyarı geldi. Orman yangınlarından yükselen dumanların rüzgarla şehir merkezlerine yayıldığı belirtildi. Vatandaşların maske takması, evleri havalandırırken pencereleri nemli bezlerle örtmesi, kapı ve pencereleri genellikle kapalı tutması, olabildiğince sokağa çıkılmaması ve kronik hastalığı olanlar dahil dumandan etkilenenlerin doktora müracaat etmesi istendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da orman yangınları nedeniyle bölgesel acil durum ilan edildiğini ve bölgeye ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Rusya'daki orman yangınlarının yüzde 80'i yine Sibirya'daki Yakutistan'da çıkmış, 5 milyon hektardan fazla alan yanmıştı.

Son dakika haber! Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi
Son dakika haber! Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi
Son dakika haber! Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi
Son dakika haber! Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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