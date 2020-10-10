Son dakika haber! Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para soruşturmasında tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para soruşturmasında tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararı...

10.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:28
Son dakika haber! Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para soruşturmasında tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararı...

Son dakika gündem haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Korkmaz hakkında, kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Korkmaz'ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtildi.

Korkmaz hakkındaki iddialar

ABD'de Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.

Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Arda Turan Ozan Tufan Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Fatih Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para soruşturmasında tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararı... - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 17:31:04. #1.14#
title