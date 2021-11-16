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Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sezai Karakoç hayatını kaybetti

ŞAİR, yazar Sezai Karakoç, hayatını kaybetti.

ŞAİR, yazar Sezai Karakoç, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.

Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride.

Mevla mekanını cennet, makamını ali, ruhunu şad eylesin." ifadelerine yer verdi.


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