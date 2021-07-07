Son dakika haber | Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı
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Son dakika haber | Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı

Son dakika haber | Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi-Eskişehir karayolu Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Seyitgazi Belediyesi'ne hizmet veren 26 LF 603 plakalı tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada belediye personeli Selçuk Yeşil hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Selçuk Yeşil'i Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı
Son dakika haber | Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı
Son dakika haber | Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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