Son dakika gündem: Seyir halindeki LPG'li otomobil yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Seyir halindeki LPG'li otomobil yandı

09.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:18
Son dakika gündem: Seyir halindeki LPG'li otomobil yandı

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

H.Ç. idaresindeki 34 UES 70 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmı, Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli köyü yol ayrımı yakınlarında alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobilin tamamını sardı, çevreyi siyah dumanlar kapladı. Yangın sebebiyle otomobilde zaman zaman patlamalar meydana gelmesi korkuya neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının araçtaki bir gaz kaçağından çıkmış olabileceği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Nükhet Duru Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Ünal Karaman Mete Kalkavan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Seyir halindeki LPG'li otomobil yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 22:18:50. #1.16#
title