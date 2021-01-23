KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı
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KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı

23.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:43

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şeyhadil Caddesi'nde yoldan geçen kişi tarafından kaydedilen görüntülerde arızalanan 46 F 4037 plakalı otomobilin bir şahıs tarafından itilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında seyir halindeki motosikletin sürücüsünün de ayağıyla otomobili iterek bu kişiye yardımcı olmaya çalıştığı görülüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı
KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı
KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı
KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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