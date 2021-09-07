Son dakika haber... Seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin çarptığı kadın öldü
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Son dakika haber... Seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin çarptığı kadın öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayirli kadın, seyir halindeki kamyondan çıkan arka lastiğin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayirli kadın, seyir halindeki kamyondan çıkan arka lastiğin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Doğançam Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeki İbrahim T'nin kullandığı 07 ADL 683 kamyonun sol arka lastiği, yerinden çıkarak yol kenarında bir arkadaşı ve çocuğuyla bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e (37) çarptı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yabancı uyruklu kadının kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Abed'in cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza yerinde durmayıp ilerlemeye devam eden kamyon ise diğer lastiğinin de fırlamasıyla Side Kavşağı'nda zincirleme trafik kazasına sebep olarak durdu.

Jandarma ekibi, kamyon sürücüsü İbrahim T'yi Serik ilçesi yakınlarında yakaladı.

Ölümlü kazaya sebep olan sürücü ilk ifadesinde, lastikleri aynı gün Gazipaşa'da F.H. isimli kişiden aldığını, lastikler takılırken bijonların sıkılmamış olabileceğini ve bu nedenle de lastiklerin seyir halindeyken yerinden fırladığını öne sürdü.

Seyir halindeyken olayın farkına varamadığını ileri süren İbrahim T'nin bu ifadesi sonrası Gazipaşa'daki iş yeri sahibi F.H. ve çalışanları N.B. ve Y.Ö de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kamyonun fırlayan lastiğinin Lamia Abed'e çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyondan çıkan lastiğin yol kenarındaki kadına çarpması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

Son dakika haber... Seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin çarptığı kadın öldü
Son dakika haber... Seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin çarptığı kadın öldü
Son dakika haber... Seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin çarptığı kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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