Son dakika haber... Seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı
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Son dakika haber... Seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı

Son dakika haberleri: Erzincan'da seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı.

25.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:47

Erzincan'da seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum Karayolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde Erdem Bal (32) yönetimindeki 27 UY 610 plakalı hurda yüklü kamyonun tekerlekleri bir anda alev aldı.

Durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi veren Bal, kamyonu yol kenarına çekerek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Alevlerin kısa sürede büyüyerek lastiklerden kamyon üzerindeki yüklü hurdaya sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasar meydana gelen yangında, söz konusu karayolu 2 saatlik trafiğe kapatıldı.

Yangın tamamen söndürülmesiyle karayolu ulaşıma açıldı.

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Son dakika haber... Seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı

Kaynak: AA

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