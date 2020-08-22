Son dakika haber! Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika 3. sayfa haberi: Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
22.08.2020 03:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 03:59
Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
ADANA(İHA)- Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA