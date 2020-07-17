Son dakika haber: Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre "HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
17.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:23
"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- İstanbul
Ünlü Sanatçı Seyfi Dursunoğlu Kadıköy'de bulunan özel hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.
- İstanbul
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Kaynak: DHA