Son dakika haber | Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir bağlı Bostandere, Ketenli Mahallesi Suludere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir bağlı Bostandere, Ketenli Mahallesi Suludere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
42 ARJ 78 plakalı otomobil sürücüsü Bayram Gürbüz'ün (61) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Gürbüz 60 yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun