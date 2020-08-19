Son dakika haber! Seydişehir'de otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü Son dakika haberleri... Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 07 K 1908 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada tesadüfen caddeden geçmekte olan Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç durarak araçta bulunan personel, yangın tüpü ile yanan araca hemen müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerine de bildirildi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın müdahaleyle büyümeden söndürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA