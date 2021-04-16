Son dakika haber! Seydişehir'de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Son dakika haber! Seydişehir'de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Son dakika haber! Seydişehir'de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaylar 2 Mahallesi Seyidharun Bulvarı Galericiler Caddesinde, 42 ZF 634 plakalı motosikleti ile seyir halindeki Samet Ötel, bir anda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet refüj taşlarına vurarak takla attı.

Yaralanan Ötel, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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