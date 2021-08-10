Son dakika haber! Seydikemer'de orman yangını çıktı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzzettin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır