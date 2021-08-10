Son dakika haber! Seydikemer'de orman yangını çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Seydikemer'de orman yangını çıktı

Son dakika haber! Seydikemer'de orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzzettin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika: Dalaman'daki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika: Dalaman'daki yangın büyümeden söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Ali Koç Merve Çoban Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Seydikemer'de orman yangını çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:11:41. #1.14#

title