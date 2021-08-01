Seydikemer'de orman yangını
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Seydikemer'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

Seydikemer'de orman yangını Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları başladı.

Seydikemer'de orman yangını
Seydikemer'de orman yangını
Seydikemer'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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