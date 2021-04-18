Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de anaokulu öğretmeni Şeyda Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gönüllü olarak yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları gezip hikayeler anlatarak, öğrencilerin keyifli zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

Kayseri'de anaokulu öğretmeni Şeyda Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gönüllü olarak yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları gezip hikayeler anlatarak, öğrencilerin keyifli zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

Gürsoy, çocuk gelişiminin yanı sıra salgın sürecinde "performans hikaye anlatıcı" eğitimi de alarak öğrencilere hikayeler anlatmaya karar verdi.

Eğitimin ardından gönüllü olarak birçok okula giden ve öğrencilerle bir araya gelen Gürsoy, yerli ve yabancı yazarların hikayelerini anlatarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Gürsoy, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde dışarıya çıkamayan iki kızına hikayeler anlatarak bu etkinliğe başladığını söyledi.

Zamanla kendi okulundaki öğrencilere de hikaye anlatmaya başladığını ifade eden Gürsoy, "Pandemi sürecinde, neden bunu diğer okullardaki öğrencilere de yapmıyorum, diyerek, okullara misafir olmaya başladım. Hikaye ve masallarımı yaş gruplarına göre anlatıyorum. 4-6 yaş grubuna farklı hikayeler anlatıyorum." dedi.

Gürsoy, bu etkinlikleri çevrim içi programlarla da yaptığını, günlük yaşamdan kıssadan hisselerin olduğu bol resimli hikayeleri anlattığını belirtti.

Hikaye anlatımından sonra o karakterleri resmettiklerini anlatan Gürsoy, bu konuda eğitimlerine de devam ettiğini dile getirdi.

"Çocuklara hikaye anlatırken ses tonumda değişiklik yapmıyorum." diyen Gürsoy, beden dilinin anlatımlarında daha önemli olduğunu aktardı.

Etkinliklerinden ücret almıyor

Yaptığı işten ücret almadığını gönüllülük esası ile bu çalışmayı yürüttüğünü anlatan Gürsoy, "Çocuklar sürece dahil oluyorlar, aktif durumda oldukları için öğrenmeye başlıyorlar. Dil gelişimi açısından da bilmedikleri kelimelerin anlamını soruyorlar. Öğrenmek istiyorlar. Kitapların arasına onların öğrenebileceği kelimeler de koyuyorum." diye konuştu.

Gürsoy'un, etkinliği gerçekleştirdiği okullardan Bünyan Anaokulunda idareci Gözde Gökçen, hikayeleri öğrencilerin dikkatle dinlediğini ve çocukların değişimi sevdiğini söyledi.

Hikaye dinlemenin çocukların hoşuna gittiğini belirten Gökçen, bu tür etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti.

Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Mario Draghi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:33:10. #1.14#

title