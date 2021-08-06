Son dakika haber... Sevgilisinin evinde başından vurulmuş bulunan Sude öldü

Son dakika haberi... İZMİT'te Sude Akarsu (18), erkek arkadaşı Onur Ö.'nün (29) evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu.

İZMİT'te Sude Akarsu (18), erkek arkadaşı Onur Ö.'nün (29) evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Akarsu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Onur Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akarsu'nun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö., serbest kaldı.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir