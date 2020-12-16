Son dakika haber | Sevgilisinin aracını ateşe veren sanığa, başka suçlardan 3 yıl 6 ay hapis (2)
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Son dakika haber | Sevgilisinin aracını ateşe veren sanığa, başka suçlardan 3 yıl 6 ay hapis (2)

16.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:35
Son dakika haber | Sevgilisinin aracını ateşe veren sanığa, başka suçlardan 3 yıl 6 ay hapis (2)

Son dakika haberine göre 'CAN GÜVENLİĞİM YOK, DEVLETİM BENİ KORUSUN'A.H.Y.'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği duruşma sonrası Fatma Y., adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK, DEVLETİM BENİ KORUSUN'

A.H.Y.'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği duruşma sonrası Fatma Y., adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sanığı 6 yıl önce tanıdığını ve hayatına aldığını ifade eden Fatma Y., "İlerleyen süreçte, göründüğü gibi bir adam olmadığını anladım. Çok talepkardı. Sosyopat bir adam. Beni istemediğim şeyleri yapmaya mecbur bıraktı. Kendisi ile ilgili defalarca karakolda ifade verdim ve uzaklaştırma aldım. Beni ve ailemi tehdit ederek şikayetlerimi geri almak için zor durumda bıraktı" dedi.

Bu kişi ile 6 yıldır uğraştığını, ancak son 3 yıldır çok daha fazla şiddet uygulamaya başladığını sözlerine ekleyen Fatma Y., "Fiziki ve psikolojik şiddeti arttı.  Şu an ki erkek arkadaşımın aracına, kendi aracıyla geri geri giderek zarar verdi. Arabasına mermi koydu. Geçen 8 Kasım'da aracımı zihinsel engelli birine kundaklattı. Bu konuda mahkememiz devam ediyor. Suçunu kabul etti" diye konuştu.Bugün görülen dava hakkında da  Fatma Y., şunları söyledi: "2018 yılında yaşattığı olaylardan dolayı 3,5 yıl hapis cezası aldı. Aynı zamanda para cezası da verildi. Can güvenliğim yok. Devletimize, hakim ve savcılara güveniyorum. Devletimizin beni korumasını istiyorum. Çünkü bu adam dışarıda. Bu kişi aynı zamanda Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ölümünü meşru gösteren bir devlet memuru. Bu kişinin yakın zamanda nişanlandığını öğrendim. O kişi için de endişe ediyorum. Neticede o da bir kadın."PINAR GÜLTEKİN HAKKINDA ÇİRKİN PAYLAŞIM

A.H.Y., geçen temmuz ayında Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlarda bulundu. A.H.Y.'nin kadın cinayetlerini masum gösteren ve destekleyen sosyal medya paylaşımı, tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine memur olarak çalıştığı Muratpaşa Belediyesi, A.H.Y. hakkında soruşturma açtı. Soruşturma sonunda A.H.Y'ye kınama cezası verildiği öğrenildi. 


Son dakika haber | Sevgilisinin aracını ateşe veren sanığa, başka suçlardan 3 yıl 6 ay hapis (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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