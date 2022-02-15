Son dakika haber... Sevgilisinin 2 hafta boyunca rezidansa kilitlediği kadını polis ve itfaiye kurtardı

AKSARAY (İHA) - Sevgilisinin 2 hafta boyunca rezidansa kilitlediği kadını polis ve itfaiye kurtardı

Aksaray'da bir rezidansa kilitlediği sevgilisini 2 hafta boyunca alıkoyduğu iddia edilen şahsın, sevgilisinin evini de ateşe verdiği ortaya çıktı

AKSARAY - Aksaray'da sevgilisi tarafından 2 hafta önce kaçırılarak bir rezidansa kilitlenerek alıkoyulduğu iddia edilen kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı. Gözaltına alınan şahsın, alıkoyduğu sevgilisinin evini de ateşe vererek yaktığı belirlendi.

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. sevgilisi olan Bahar Gül A.'yı 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı. Ardından sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken sevgilisi Bahar Gül A.'nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı. Odadan çıkamayan kadın iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Balkondan kadınla irtibata geçen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken gazetecilerin "Arkadaşınız mı kaçırdı?" sorusuna, "Evet" diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.

Alıkoyduğu sevgilisinin evini ateşe vermiş

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen Mehmet A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet A.'nın rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokaktaki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından da ateşe verdiği ortaya çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.