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Son dakika haber... Sevgilisinden ayrılınca tedavi gördüğü hastanenin çatısına çıkıp intihar etmek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Sevgilisinden ayrılınca tedavi gördüğü hastanenin çatısına çıkıp intihar etmek istedi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da sevgilisinden ayrılan ve Özel Fuar Hastanesinin psikiyatrı bölümünde tedavi olan genç, hastanenin çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Afyonkarahisar'da sevgilisinden ayrılan ve Özel Fuar Hastanesinin psikiyatrı bölümünde tedavi olan genç, hastanenin çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Afyonkarahisar'da sevgilisinden ayrılan ve Özel Fuar Hastanesine tedavi için başvuran 17 yaşındaki Ö.F.D., psikiyatrı bölümünde tedavi altına alındı. Bir süre hastanede yatan Ö.F.D., hastanenin çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Sevgilisinin gelmemesi durumunda kendini boşluğa bırakacağını söyleyen genci hastanedeki doktorlar ve görevliler ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri genci ikna etmek için çatıya çıktı. İtfaiye ekipleri çadırı kurup hazır hale getirdiği sırada polis ekipleri genci yakalayarak aşağıya indirdi. - AFYONKARAHİSAR

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