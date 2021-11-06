Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldüren Sadullah Gültürk (68), aradığı apartman görevlisine Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldüren Sadullah Gültürk (68), aradığı apartman görevlisine Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti. Ağır yaralanan Gültürk, hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, sevgilisi Ayşegül Sert (45) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ardından ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurdu. Sonrasında apartman görevlisini arayan Gültürk, Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin dedikten sonra telefonu kapattı. Sadullah Gültürk, ardından aynı tabancayla başına ateş etti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise sedyeyle binadan çıkartılıp ambulansa alınarak, hastaneye götürüldü.

Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

 Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

 ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title