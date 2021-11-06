Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldüren Sadullah Gültürk (68), aradığı apartman görevlisine Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti. Ağır yaralanan Gültürk, hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, sevgilisi Ayşegül Sert (45) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ardından ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurdu. Sonrasında apartman görevlisini arayan Gültürk, Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin dedikten sonra telefonu kapattı. Sadullah Gültürk, ardından aynı tabancayla başına ateş etti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise sedyeyle binadan çıkartılıp ambulansa alınarak, hastaneye götürüldü.