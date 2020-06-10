Son dakika haber | SETA'nın Kriter dergisinin haziran sayısı çıktı Son dakika güncel haberi: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin 47. sayısı raflardaki yerini aldı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin 47. sayısı raflardaki yerini aldı.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Kriter'in haziran sayısında salgın dönemi ve sonrası incelenmeye devam edildi.

Dergide her alanda atılacak yerli ve milli adımlar konusunda Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile konuşuldu. Demir, yerlileşme hamlelerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Kriter'in soya bölümünde, Tedarik zincirlerinin güvenliği, yerli tohum, gıda güvenliği ve medikal istihbarat gibi hususları Nurullah Gür, Merve Seren, Mevlüt Tatlıyer, Murat İkinci ve Fahri Yavuz inceledi.

Koronavirüsün ardından Türkiye'nin önündeki rotayı, Murat Yeşiltaş, küresel düzlemin geleceğini ise Nurşin A. Güney değerlendirdi. Türkiye'nin dikkatle takip ettiği İdlib'i Nuri Salık, Libya'yı ise Emrah Kekilli kaleme aldı. BAE'nin Türkiye karşıtı operasyonlarını İsmail Numan Telci yorumladı. Bölgesel gelişmelerin bir başka ayağı enerji alanındaki son durumu Yunus Furuncu aktardı.

ABD'deki salgının yanında ırkçılık ve polis şiddeti ile baş gösteren sivil itaatsizlik eylemlerini Mehmet Akif Kireçci yorumlarken, ABD-Çin rekabetini ise Yusuf Emre Koç ele aldı.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar, sosyal devlet ve dış ülkelere yardımları Avrupa ile kıyaslayarak Meryem İlayda Atlas, Yusuf Alabarda ve Tarkan Zengin analiz etti. Krizlerle mücadelede devlet kapasitesinin önemini Nebi Miş vurguladı. İhsan Aktaş ise yerel yönetimlerin salgın sonrası rolüne dikkat çekti.

Uluslararası medya gruplarının koronavirüs sürecindeki manipülasyon çabalarını İsmail Çağlar kaleme aldı. Salgın döneminin gündelik hayata yansımalarını da Fatmanur Altun yorumladı.

Oğuzhan Bilgin, "CHP ve darbecilik zihniyeti arasındaki ilişkiyi" ele alırken, İstanbul'da yaşanan "Fazilet Durağı" olayını Kenan Kıran deşifre etti.

Kitaplık bölümünde ise Mehmet Akif Memmi, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu'nu masaya yatırdı.

Kaynak: AA