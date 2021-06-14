Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tabanca ile vurularak öldürülen Serkan Söker'in (19), katil zanlısı Fırat Bektaş (19), polisin 150 saat güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tabanca ile vurularak öldürülen Serkan Söker'in (19), katil zanlısı Fırat Bektaş (19), polisin 150 saat güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalandı. Bektaş'ın, Söker ile aralarında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Çorlu'da önceki gece Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda Serkan Söker ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Söker, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanlar, satır ve bir bandana buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 150 saat görüntüyü inceledikten sonra şüphelinin Fırat Bektaş olduğunu belirledi. Görüntülerde, öldürülen Söker, yanında biri kız 2 arkadaşıyla kaldırımda yürürken, Fırat Bektaş ile aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Söker'in yanındakiler ile çevrede bulunanlar müdahale ediyor, arbede yaşanıyor.

Olayın ardından polis, Bektaş'ı saklandığı evde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Bektaş'ın verdiği ifadesinde, yolda karşılaştıkları Söker ile aralarında 'yan bakma' yüzünden kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Bektaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mardin'de husumetli ailelerin çatışmasında yaşlı adam hayatını kaybetti
Mardin'de husumetli ailelerin çatışmasında yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener
Magazin Enis Arıkan Tuğrul Tülek Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! SERKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 'YAN BAKMA' KAVGASI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:27:44. #1.14#

title