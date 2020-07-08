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Son dakika haber! Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Son dakika haber! Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Son dakika güncel haberine göre KONYA'nın Çumra ilçesinde Arif Pullu'nun (51), serinlemek için girdiği Apa Baraj Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haber! Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
08.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:42

KONYA'nın Çumra ilçesinde Arif Pullu'nun (51), serinlemek için girdiği Apa Baraj Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. 

Olay, saat 13.00 sıralarında, Çumra'da meydana geldi. Arif Pullu, iddiaya göre, serinlemek için Apa Baraj Gölü'ne girdi. Pullu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekiler ise jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar, suda arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Pullu'nun cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Arif Pullu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.   


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Kaynak: DHA

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