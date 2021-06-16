Son dakika haber! Serik'teki trafik kazasında 3 araç hasar gördü
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Son dakika haber! Serik'teki trafik kazasında 3 araç hasar gördü

Son dakika haber! Serik'teki trafik kazasında 3 araç hasar gördü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesindeki zincirleme kazada, 3 araçta hasar oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki zincirleme kazada, 3 araçta hasar oluştu.

Yeni Mahalle Aliler Caddesi'nde henüz sürücüleri belirlenemeyen 07 FIL 87 plakalı otomobil ile çarpışan 07 YBB 05 plakalı kamyonet, park halindeki 07 CTJ 59 plakalı otomobile ardından bir evin altındaki deponun panjurlarına çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının olmadığı kazada 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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