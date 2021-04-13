Son dakika haber: Serik'te evin balkonunda çıkan yangında eşyalar hasar gördü
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Son dakika haber: Serik'te evin balkonunda çıkan yangında eşyalar hasar gördü

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Serik'te evin balkonunda çıkan yangında eşyalar hasar gördü

Gelen son dakika haberine göre Serik ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, hasara yol açtı.

Serik ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, hasara yol açtı.

Merkez Mahallesi 2133 Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katındaki dairenin balkonunda belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı sırada torununu gezdirmek için dışarda olan ev sahibi Sadullah Ayaş, yangını fark etti.

Torununu bırakarak eve koşan Ayaş, musluğa taktığı hortumla yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Gelen itfaiye ekibi, soğutma çalışmalarına yardım etti.

Yangın nedeniyle balkondaki koltuklar ve masa kullanılmaz hale geldi.

Ayaş, "Torunumu sokakta gezdiriyordum. Bir baktım balkon yanıyordu. Yaklaşık 1 saat olmuştu. Hemen koştum eve geldim. Hortumla kendi imkanım ile yangını söndürdüm. Balkonda soba veya elektrikli bir şey yok. Arada bir sigara içiliyor. O sırada rüzgarın etkisi ile sigara da düşmüş olabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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