Son dakika haber... Serik Belediyespor Teknik Direktörü Engin Korukır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber... Serik Belediyespor Teknik Direktörü Engin Korukır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

01.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:50
Son dakika haber... Serik Belediyespor Teknik Direktörü Engin Korukır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberlerine göre Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan Kovid-19 testinde teknik direktörümüz Engin Korukır'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Engin Korukır'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

Korukır'ın tedavisinin kentteki özel hastanede sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Serik Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ile 4 Mart Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yardımcı antrenör Taşkın Tarcan yönetiminde başladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, idman sonrası sahaya getirdiği yaş pasta ile orta saha oyuncusu Ahmet Bahçıvan'ın doğum gününü futbolcular ve teknik heyetle kutladı.

- Antalyaspor'dan "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Korukır için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan, daha önce kulübümüzde de teknik direktör olarak görev yapmış Serik Belediyespor Teknik Direktörü Engin Korukır hocamıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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