Son dakika haber | Şereflikoçhisar'da 11 bin litre 'kaçak akaryakıt' ele geçirildi: 3 gözaltı
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Son dakika haber | Şereflikoçhisar'da 11 bin litre 'kaçak akaryakıt' ele geçirildi: 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda, depoda gizli 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber | Şereflikoçhisar'da 11 bin litre 'kaçak akaryakıt' ele geçirildi: 3 gözaltı
04.07.2020 01:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:42
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda, depoda gizli 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi  üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, depo kısmında tankerler içersinde 11 bin litre kaçak akaryakıt ile aktarımında kullanılan santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 


- Ankara

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Kaynak: DHA

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