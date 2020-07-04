Son dakika haber | Şereflikoçhisar'da 11 bin litre 'kaçak akaryakıt' ele geçirildi: 3 gözaltı Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda, depoda gizli 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda, depoda gizli 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, depo kısmında tankerler içersinde 11 bin litre kaçak akaryakıt ile aktarımında kullanılan santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Ankara - Ankara Kaynak: DHA